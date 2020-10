Mit Hypnose drei Patienten missbraucht

Schwere Vorwürfe gegen ­einen Psychotherapeuten in Niederösterreich: Sex-Attacken bei Sitzungen.

Adrian vormals Helmut S. war von 2013 bis 2019 in Waidhofen an der Thaya als Psychotherapeut tätig. Dabei soll er seine Autoritätsstellung schamlos ausgenutzt haben. Der 45-Jährige soll drei seiner Patienten mittels Hypnose sexuell missbraucht haben. Die Opfer erstatteten Anzeige, weshalb der Fall ins Rollen kam. Der Therapeut ist derzeit in Behandlung. Mögliche weitere ­Opfer sollen sich bei der Polizei unter 059133 303333 melden. Es gilt die Unschuldsvermutung.