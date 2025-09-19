"MS Wissenschaft“ begeistert Jungforscher

Nach Stationen wie Berlin und Frankfurt legt die "MS Wissenschaft" aus Deutschland ab Samstag auch wieder in Österreich an, konkret in Krems, Tulln und Wien. An Bord kann man heuer die interaktive Wissenschafts-Ausstellung "Zukunftsenergie" erkunden.

Dieses Jahr macht das Schiff, das seit 2010 immer wieder auch in Österreich anlegt, in fünf Monaten an rund 30 Stationen halt. Das schwimmende Wissenschaftszentrum "MS Wissenschaft" wird von Deutschland aus im Auftrag des dortigen Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit jährlich wechselnden Themen auf Tour geschickt. Nach 29 Städten in neun Bundesländern in Deutschland fährt das Schiff nun bis Ende September auch durch Niederösterreich und Wien.

An Bord dreht sich heuer unter dem Titel "Zukunftsenergie" alles um neue technologische Entwicklungen in Sachen Energie und Umwelt. Die "MS Wissenschaft" wird in Österreich von "Wissenschaft im Dialog" auf Initiative des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung und des Landes Niederösterreich in Krems, Tulln und Wien Halt machen.

Rund 30 Exponate von Forschungsinstitutionen aus Deutschland und Österreich bieten am Schiff einen Einblick in die derzeitige Energieforschung. So werden vor Ort diverse Themen aufgegriffen, zu denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktuell forschen. Beleuchtet werden aber nicht nur technologische Aspekte der Energiewende, sondern auch soziale, ökologische und wirtschaftliche.

Zwei österreichische Hochschulen an Bord

Zwei Stationen der Ausstellung stammen dieses Jahr von österreichischen Hochschulen. An einer Station stellt das Large Engines Competence Center in Kollaboration mit dem Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssyteme der Technischen Universität Graz aus. Auch die Universität Innsbruck ist am Deck vertreten. Der Arbeitsbereich Energieeffizientes Bauen präsentiert dort ressourcenschonende Lösungen für energieeffiziente Gebäude.

Die "MS Wissenschaft" ist von 20. bis 22. September in Krems (Krems-Stein, Donaustation Nr. 23), vom 23. bis 25. September in Tulln (Donaustation Nr. 26) und vom 26. bis 30. September in Wien (Millenium Tower, Handelskai). Das schwimmende Science-Center kann täglich von 10.00 bis 18.30 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden. Empfohlen wird der Besuch der Ausstellung ab zwölf Jahren. Kostenlose Führungen finden täglich um 17.00 Uhr statt. An Wochenenden gibt es um 11.00 Uhr eine zusätzliche Führung durch die Ausstellung.