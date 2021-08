NÖ: Corona-Cluster in Asylheimen bereiten Sorgen

Die Lage in den Clustern ist zwar stabil, bleibt aber dennoch weiter ernst.

NÖ. Zwei Infektionsherde in Asylzentren sorgen derzeit in NÖ für Kopfzerbrechen. Wie berichtet, gingen in Traiskirchen (Bezirk Baden) und Mannswörth (Bruck/Leitha) zwei Cluster hoch. Jeweils beide befinden sich in einem Asyl-Erstaufnahmezentrum. Insgesamt 29 Fälle, 21 in Traiskirchen und 8 in Mannswörth, sind bisher bekannt.

„Hochtouren“. Auf ÖSTERREICH-Nachfrage im Büro von SP-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, hieß es am Dienstag, dass nach derzeitigem Stand nur Asylwerber nachweislich infiziert seien. „Betreuer sind nicht betroffen.“ Derzeit sei der Cluster zudem nicht weiter gewachsen. Alle bekannten Kontaktpersonen wurden abgesondert. Dennoch: Folgefälle gelten weiterhin als wahrscheinlich.

„Quarantäne“. Bereits während der ersten Covid-Welle waren die Erstaufnahmezentren in NÖ öfter zu Hotspots geworden. Damals wurden sogar Betretungsverbote erteilt. Das Zentrum in Traiskirchen wurde zeitlich befristet sogar unter Quarantäne gestellt. Auf Nachfrage bei der zuständigen Behörde hieß es allerdings, dass man „diesesmal, zum Glück, noch nicht soweit sei“. Aber: Die insgesamt 29 Fälle bereiten dennoch Sorgen.