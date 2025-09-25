Offiziell: Anton Kasser zum Landesrat gewählt

Anton Kasser (ÖVP) ist am Donnerstag im NÖ Landtag zum neuen Landesrat gewählt worden.

Der 62-jährige bisherige Landtagsabgeordnete und Langzeit-Bürgermeister von Allhartsberg (Bezirk Amstetten) wurde mit 52 von 56 möglichen Stimmen zum Nachfolger von Ludwig Schleritzko (46) gewählt. Die Personalrochade war am Donnerstag vergangener Woche bekanntgeworden.

Schleritzko war seit 19. April 2017 Landesrat. Am selben Tag wurde auch Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zur Landeshauptfrau gewählt. Der nunmehrige Landesrat a. D. wechselt zu Raiffeisen in die Privatwirtschaft. Die Landeshauptfrau betonte Kasser übernehme "Verantwortung für Niederösterreich in herausfordernden Zeiten" und werde "entscheidende Zukunftsprojekte konsequent weiterführen".

Zwei neue Abgeordnete bei der Volkspartei

Kasser hatte seit 2009 dem NÖ Landtag angehört. 30 Jahre lang war er zudem Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Allhartsberg. Die Funktion als Ortschef hat der 62-Jährige mit dem Zeitpunkt seiner Angelobung als Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung zurückgelegt. Es sei "auch ein weinendes Auge" dabei gewesen, sagte Kasser zur APA. Zur Nachfolgerin in Allhartsberg wird am 7. Oktober die bisherige geschäftsführende Gemeinderätin Lisa Schallauer gewählt.

In den Reihen der Volkspartei gibt es seit Donnerstag zwei neue Abgeordnete. Mario Wührer, Vizebürgermeister in Waidhofen an der Ybbs, hat das Mandat des Neo-Landesrats übernommen. Lukas Michlmayr, Bürgermeister in Haag (Bezirk Amstetten), folgt auf den früheren Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.