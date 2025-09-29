Scharf geschossen beim EVN-Cup

Am Wochenende waren die Mitarbeiter der EVN aus ganz Niederösterreich zum diesjährigen EVN-Cup geladen. Der Bewerb wurde beim Schützenverein-Mistelbach ausgetragen.

Insgesamt stellten sich genau siebzig EVN-Bedienstete der Herausforderung und nahmen in verschiedenen Kategorien am EVN-Cup teil.

Aufgrund der Schießleistungen hat sich folgendes Endresultat ergeben:

FFW Kleinkaliber: Daniel Kohzina vor Robert Mohl und Christian Hess

FFW Großkaliber: Stefan Steining vor Bernd Kamleitner und Rudolf Sollböck

100m Büchse: Rudolf Sollböck vor Doris Stich und Adam Simayr

25 Wurfscheiben/TRAP: Johann Afflenzer vor Thomas Macho und Adam Simayr

25 Wurfscheiben/JPC: Thomas Macho vor Adam Simayr und Daniel Kohzina

Kombination 100m u TRAP: Johann Afflenzer vor Adam Simayr und Thomas Macho

Mannschaft KombiGOLD für Mistelbach mit den Schützen Daniel Kohzina, Stefan Hochmeister und Herwig KrammerSILBER für Hollabrunn mit den Schützen Adam Simayr, Christian Mayer und Harald WaldherrBRONZE für St. Pölten mit den Schützen Johann Afflenzer, Anton Bauer und Richard SejkoraEs folgten weitere Mannschaften aus dem Waldviertel, von Dürnrohr, aus Stankt Pölten, aus Waidhofen/Ybbs und von der Direktion.