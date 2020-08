Schülerin verhaftet: 15-Jährige wollte Ärztin töten

Eine junge Niederösterreicherin suchte für Mordplan übers Darknet Killer und Waffe. Die Teenagerin wurde verhaftet.

Die Handschellen für die 15-Jährige aus einer Stadt im Umland von Wien klickten bereits am 7. August – Details zu der heiklen Causa sickerten erst jetzt durch. Wie ÖSTERREICH aus Ermittlerkreisen erfuhr, soll die Problem-Schülerin in einer Therapieeinrichtung in NÖ Gefühle für eine Ärztin entwickelt haben, die sie so sehr überforderten, dass das Mädchen (für das die Unschuldsvermutung gilt) aberwitzige Pläne gewälzt haben soll, das Leben der Frau zu beenden:

Demnach soll der Teenager über Facebook und vor allem übers Darknet einen Mann gesucht haben, der die Ärztin entführen, gefangen halten, vergewaltigen und schließlich töten sollte. Auch das Mädchen selbst sollte dabei durch die Hände des gedungenen Killers sterben.

Teenager nach U-Haft in Psycho-Einrichtung

Unfassbar: Die 15-Jährige dürfte in Deutschland sogar einen Auftragsmörder gefunden haben, der dann aber doch absprang, worauf das Mädchen die Tat(en) selbst ausführen wollte. Offenbar recherchierte sie lange und aufwendig, wo sie entsprechende Waffen bekommen könnte. Alle Plänen scheiterten (zum Glück), weil sich die Niederösterreicherin im Zuge der Therapie verplapperte und die Einrichtung bei der Polizei Alarm schlug.

Gegen die 15-Jährige, die nach der U-Haft in Psycho-Überwachung kam, wird wegen versuchten Bestimmungsmordes, versuchter Vergewaltigung und versuchten Kidnappings ermittelt. Ihre Anwältin Daniela Schiesl-Müller will die Causa zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht kommentieren. R. Kopt