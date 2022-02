× Tierquälerei: Polizei sucht Käufer von Welpen

Die Beschuldigte, von der über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg ein Foto aufliegt, ist in Untersuchungshaft.

Laa a.d.Thaya/Korneuburg. Im Fall einer 31-Jährigen, die in Niederösterreich zahlreiche Tiere unter unwürdigen Bedingungen gehalten haben soll, dauern die Ermittlungen an. Gesucht werden nun Käufer von Welpen, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit. Die Beschuldigte, von der über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg ein Foto aufliegt, ist in Untersuchungshaft.

Die Polizei will wissen, wer Husky- oder Rottweiler-Welpen von der Frau gekauft hat, die bei der Übergabe nachweislich schwer krank waren oder daraufhin verstorben sind. Als Zeitraum gilt der 2. Juli 2017 bis zum 5. Februar dieses Jahres. Hinweise werden an das Büro Öffentlichkeitsarbeit der Landespolizeidirektion Niederösterreich (Oeffentlichkeitsarbeit-N@polizei.gv.at) oder an die Polizeiinspektion Ravelsbach (Tel.: 059133-3418) erbeten.