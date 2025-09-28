Alles zu oe24VIP
Ebreichsdorf

Valentin im Rettungswagen geboren

28.09.25, 12:35
Valentin hatte es gestern besonders eilig. Frühmorgens kam der Rettungswagen in Moosbrunn an, die Mutter hatte da bereits Wehen. Mit voller Unterstützung der Sanitäter erblickte er das Licht der Welt: im Rettungswagen.

Gestern kam es zu einer ganz besonderen Einsatzfahrt des Samariterbundes Ebreichsdorf: Um Punkt 6 Uhr morgens wurde der Rettungswagen zu einer unmittelbar bevorstehenden Geburt nach Moosbrunn alarmiert. Wenig später traf das Team an der Einsatzadresse ein – die werdende Mutter hatte bereits starke Wehen. Den Sanitätern war sofort klar: Die Geburt stand unmittelbar bevor. 

Aus Sicherheitsgründen alarmierten sie das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) aus Schwechat zur Unterstützung. Gemeinsam mit dem Team des NEF Schwechat wurde die Patientin in den Rettungswagen gebracht und die Fahrt in Richtung Krankenhaus Mödling begonnen. "Zwischen Moosbrunn und Trumau setzten die Presswehen ein, sodass wir anhalten mussten", berichten die Sanitäter des Samariterbundes Ebreichsdorf. Um 07:12 Uhr erblickte schließlich der kleine Valentin im Rettungswagen das Licht der Welt. 

Mama Carina und ihr Sohn sind laut monatsrevue.at wohlauf und wurden von den Sanitätern sowie der Notärztin sicher ins Krankenhaus nach Mödling gebracht. Auch Papa Thomas freut sich voller Stolz über den Familienzuwachs.

