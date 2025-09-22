"Vier Tage Ausnahmezustand": 70 Jahre Wein aus Brunnen

Lebensfreude, Leidenschaft und Gastlichkeit: Aufgrund des 70. Jubiläums wird das Retzer Weinlesefest um einen Tag verlängert, und startet heuer schon ab Donnerstag, 25. September 2025. Das Feuerwerk am Sonntag beschließt den Festreigen.

Ein einmaliges Festerlebnis am Retzer Hauptplatz, mit Großheurigen und Hauermarkt, festlicher Messe, Frühschoppen, Auftritten unterschiedlichster Musikgruppen, dem berühmten Winzerumzug und einem grandiosen Feuerwerk: Seit 70 Jahren lädt die Weinstadt Retz zum Fest der Feste – immer am letzten Wochenende im September. Das Weinlesefest in Retz zählt zu den wohl beeindruckendsten Festivitäten Niederösterreichs.

Vier Tage Ausnahmezustand

© Stadtgemeinde Retz

Den Wein feiern, mit einer bunten Mélange aus traditionellem Brauchtum und zeitlos unterhaltsamem Programm. Auf dem Programm steht ein verlängertes Wochenende in bester Weinviertler Feierlaune, mit Live-Musik, Weinverkostungen, einem Vergnügungspark und vielen weiteren Highlights für Alt und Jung. Und natürlich mit den beiden berühmten Brunnen – in denen am Weinlesefest das Wasser dem Wein weicht