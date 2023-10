Vierfach-Mutter mit Kopfschuss hingerichtet

Neue, schlimme Details werden über den Tod einer 33-Jährigen in Strasshof an der Nordbahn bekannt: Die gebürtige Bosnierin, eine vierfache Mutter, starb durch einen Kopfschuss, wurde regelrecht hingerichtet, von ihrem Ex, der schon Betretungsverbot hatte!

NÖ: Der 22. Femizid in diesem Jahr wirft wieder einmal die fast schon üblichen Fragen auf: Wurde der 35-Jährige Todesschütze, über den oe24-Informationen zufolge schon mindestens einmal ein Betretungsverbot (und damit seit Jänner 2022 automatisch auch ein Waffenverbot) verhängt wurde, ausreichend als Gefährder von den Behörden behandelt? Und: Reicht tatsächlich eine sechsstündige Beratung in einem Gewaltpräventionszentrum oder in einer Männerberatungsstelle aus, um Gewalttäter von einem ins Auge gefassten mutmaßlichen Verbrechen an ihren Ex-Partnerinnen abzuhalten?

© Viyana Manset Haber ×

Im Fall eines bosnischstämmigen Paares, das in Schweden aufwuchs, sich dann in Österreich niederließ und hier vier gemeinsame Kinder bekam - zwei Söhne und zwei Töchter -, werden noch viele unbequeme Fragen auftauchen und vielleicht auch beantwortet werden, weil der Verdächtige sich nicht wie in einem zeitgleichen ähnlichen Fall in der Steiermark selbst gerichtet hat.

Wie berichtet, setzte sich B., nachdem er seine Ex-Frau Jasmina (33) mit einem Kopfschuss vor dem Haus der Millionen-Villa ihrer Familie hingerichtet hat - der Clan hat mit einer Gartenbau-Firma eine gutes Auslangen erreicht, das Haus ist innen komplett mit weißem Marmor ausgelegt - in seinen Sportwagen und flüchtete zunächst. Später stellte er sich selbst auf der Polizeiinspektion in Deutsch-Wagram. Jetzt sitzt er in U-Haft. Beim Prozess wird er wohl über seine Motive sprechen und dabei verraten, ob ihn irgendetwas noch aufgehalten hätte. Oder ob es ein kaltblütiger Entschluss war, seine Verflossene zu töten.

Zurück bleiben indes zwei in Tränen aufgelöste Großfamilien und vier völlig geschockte Kinder zwischen 9 und 13 Jahren, die ihre Mutter verloren haben und den Vater die nächsten Jahre bis lebenslang nur noch im Gefängnis sehen können. Es gilt die Unschuldsvermutung.