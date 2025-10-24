Alles zu oe24VIP
Wege durch die Wachau künstlerisch erforscht
© ORF / Wachau Routes

Kultour

Wege durch die Wachau künstlerisch erforscht

24.10.25, 12:56
Ende November feiert die Wachau ihr 25-Jahr-Jubiläum als Weltkulturerbe-Region. Sie ist auch schon lange Anziehungspunkt vieler Künstlerinnen und Künstler. Im Projekt „Wachau Routes“ werden derzeit die Verkehrswege durch die Wachau kreativ erforscht. 

Die Fußwege der Wachau waren der Forschungsgegenstand in diesem heurigen dritten Projektjahr der „Wachau Routes“. In Kursen mit Studierenden, Ausstellungen oder offenen Wanderungen für alle Interessierten lernt man dabei die Wachau neu kennen.

Iris Andraschek, Kunstprofessorin aus Linz, entdeckte für sich beim Durchstreifen der Wanderrouten durch die Weinterrassen beispielsweise die Bewässerungssysteme für künstlerische Auseinandersetzungen. „Ich zeichne schon mein ganzen Leben lang“, erzählte Andraschek.

Der andere Blickwinkel von Kunst und Wissenschaft

Das Projekt „Wachau Routes“ wird getragen von Lehrenden der Institute für Landschaftsarchitektur der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien und der Kunstuniversität Linz. Mit heutigen künstlerischen Mitteln einen neuen, erfrischend anderen Blick, auf die berühmte Weltkulturerbe-Landschaft werfen – fernab von Kitsch und Werbefolderästhetik – darum geht es in dieser seit drei Jahren laufenden künstlerisch-wissenschaftlichen Auseinandersetzung.

Verkehrswege im Spannungsfeld der Landschaftsplanung

Das Verkehrsnetz, mit Straße, Bahn-, Rad- und Wanderwegen und deren Verhältnis zur Landschaft, den Bauwerken und den Dörfern interessierte die Künstler und Wissenschafter. In künstlerisch gestalteten Videos in schwarz-weiß wurde zum Beispiel die schwierige, verantwortungsvolle Trassierung Straße und Bahn erfahrbar gemacht.Die künstlerisch-wissenschaftlichen Ergebnisse können in einer Ausstellung in Dürnstein noch am Wochenende besichtigt werden. Dazu steht eine Wanderung auf dem Programm. Ein Blick in die höchst informative und abwechslungsreiche Website der „Wachau Routes“ lohnt sich.

