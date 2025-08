Wolfsverdacht im Waldviertel nach tödlichem Angriff auf Schafherde

Ein grausamer Angriff auf eine Schafherde gibt Rätsel auf. In Groß Gerungs wurden am frühen Samstagmorgen mehrere Tiere tot und verletzt aufgefunden. Der Verdacht fällt auf einen Wolf, der offenbar bis an die Wohnhäusern der Menschen vorgedrungen ist.

Ein blutiger Vorfall erschütterte am Samstag die Gemeinde Groß Gerungs im niederösterreichischen Waldviertel. Auf einer Weide, die direkt an Wohnhäuser grenzt, lagen drei trächtige Mutterschafe tot im Gras. Mindestens drei weitere Tiere waren verletzt, eines davon lebensgefährlich. Bei dem schwer verletzten Mutterschaf handelte es sich um ein Tier mit zwei Lämmern, das durch einen Biss in die Kehle kaum noch atmen konnte. Zwei weitere Schafe wiesen deutliche Spuren von Angriffen auf. Vier Lämmer fehlten völlig. Der betroffene Schafbauer zeigte sich gegenüber noe.ORF.at tief betroffen und sprach von einem "untragbaren Zustand". Er vermutet hinter dem nächtlichen Angriff einen Wolfsriss.

© Gerhard Fallent

Die Behörden haben DNA-Proben genommen, um den Verdacht zu überprüfen. Das Ergebnis steht noch aus. Schon in den vergangenen Jahren kam es im Bezirk Zwettl zu ähnlichen Fällen, bei denen ebenfalls Wölfe im Verdacht standen. Dass sich der aktuelle Vorfall so nahe an Wohnhäusern ereignete, versetzt viele Anrainer in Angst. In der direkten Nachbarschaft leben Familien mit kleinen Kindern. Die Erinnerung an frühere Wolfsrisse sitzt tief und lässt die Sorgen nun erneut aufflammen.