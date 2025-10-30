Alles zu oe24VIP
Friedenslichtkind Florian Mitter
© ORF OÖ

Aus Vorderweißenbach

13-jähriger Harmonikaspieler ist heuer Friedenslicht-Teenager

30.10.25, 05:04 | Aktualisiert: 30.10.25, 10:44
Das Friedenslichtkind ist heuer ein Friedenslicht-Teenager: Florian wird kommende Woche das Licht aus Betlehem am Flughafen Wien in Empfang nehmen.

Vorderweißenbach. Auch in diesem Jahr wird das ORF-Friedenslicht wegen der Situation im Nahen Osten für Österreich wieder am Flughafen Wien entgegengenommen werden. Florian Mitter aus Vorderweißenbach (Bez. Urfahr-Umgebung) wird es kommende Woche in Empfang nehmen, teilte der ORF Oberösterreich mit. Entzündet wird das "Licht, das in alle Welt verteilt wird", von einem Buben aus Bethlehem in der Geburtsgrotte Jesu.

Kommende Woche soll es nach Österreich geflogen werden, wo es der 13-jährige Oberösterreicher übernehmen wird. Der Schüler wurde mit der Begründung als Friedenslicht-Kind ausgewählt, "weil der eifrige Ministrant und Harmonikaspieler für ältere Mitmenschen musiziert und als besonders hilfsbereit gilt", hieß es.

Das ORF-Friedenslicht erinnert als Weihnachtsbrauch des Landesstudios Oberösterreich seit 1986 an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden. Es leuchtet in vielen Ländern Europas, in Nord- und Südamerika und entlegenen Gebieten wie Französisch-Polynesien.

