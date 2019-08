16-Jährige in Linzer Bus sexuell belästigt

Eine 16-Jährige ist Dienstagmittag in einem Linzer Linienbus sexuell belästigt worden. Der Unbekannte fasste der Oberösterreicherin in den Schritt und begrapschte sie dann am Po. Die junge Frau schrie den dunkelhäutigen Mann an, so dass dieser an der nächsten Haltestelle ausstieg. Die Fahndung nach dem rund 20-jährigen, 1,75 Meter großen Täter blieb vorerst erfolglos, so die Polizei.