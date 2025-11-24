Alles zu oe24VIP
16-Jähriger soll Taxler in Linz mit Messer attackiert haben

24.11.25, 11:24 | Aktualisiert: 24.11.25, 12:31
Wollte Lenker ausrauben - Auf Konto des Burschen dürften auch mehrere Einbrüche gehen

Die Polizei hat einen 16-Jährigen ausgeforscht, der vergangenen Donnerstag in der Früh in Linz offenbar einen Taxifahrer ausrauben und auf ihn einstechen wollte. Der Teenager forderte von dem 60-Jährigen Bargeld, soll ihm Faustschläge versetzt und mit einem Messer attackiert haben. Der Taxilenker erlitt dabei Hämatome im Gesicht sowie eine Schnittverletzung an der Hand durch die Abwehrhandlung, teilte die Polizei mit. Auf das Konto des Burschen sollen auch Einbrüche gehen.

Mit einem Komplizen soll der Bursche bereits in der Nacht auf den 12. November in Traun und Linz auf Beutezug gewesen sein. Der andere Verdächtige wurde bereits geschnappt. Der 16-jährige Festgenommene wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt eingeliefert. Er zeigte sich grundsätzlich geständig, bestritt allerdings jegliche Verletzungsabsicht.

