17-Jähriger sprang aus fahrendem Auto & wurde überfahren

Der Bursch verließ plötzlich den Wagen, als der 19-jährige Fahrer rückwärts einparken wollte. Der Laster fuhr über die Beine des Teenies.

Ein 17-jähriger Deutscher ist in der Nacht auf Samstag in Schärding aus einem fahrenden Klein-Lkw gesprungen und von diesem erfasst worden. Der Bursch verließ plötzlich den Wagen, als der 19-jährige Fahrer rückwärts einparken wollte. Der Laster fuhr über die Beine des Jugendlichen. Der Verletzte kam mit der Rettung in das Klinikum Passau in Bayern, berichtete die oberösterreichische Polizei.



Laut Augenzeugen soll der 17-Jährige unvermittelt aus dem Wagen seines Landsmannes gesprungen sein. Nähere Details zur Ursache oder zur Schwere der Verletzungen gab es noch nicht.