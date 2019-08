18-Jähriger stürzt mit Traktor in den Tod

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden ist Freitagfrüh bei einem Forstunfall in Gosau (Bezirk Gmunden) ums Leben gekommen. Wie die Polizei OÖ in einer Aussendung mitteilte, stürzte er mit dem Traktor über eine Böschung und erlitt dabei tödliche Verletzungen.



Der junge Mann war auf rund 1.500 Meter dabei, das Schadholz des Winters aufzuarbeiten und wollte drei Fichten mit dem Traktor abtransportieren. Dabei geriet er in einer Rechtskurve mit dem Zugfahrzeug vom Weg ab und blieb auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige wurde zwischen der Fahrerkabine und einem Stein eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.