Tempo 20 ist in der Begegnungszone in Gmunden am Traunsee erlaubt. Dutzende Autofahrer haben sich nicht daran gehalten und anschließend eine böse Überraschung erlebt. Für eine Überschreitung von 19 km/h musste ein Lenker ein Bußgeld von 1.000 Euro zahlen. Inzwischen steht fest: Die Anonymverfügungen basierten auf Computerfehlern. Die Strafen sind damit nichtig.