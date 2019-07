2,56 Promille: Alkolenkerin crasht ungebremst in Mopedfahrerin

Freistadt. Eine Alkolenkerin hat am Dienstag in Freistadt eine Mopedfahrerin von hinten niedergestoßen. Die 38-Jährige fuhr um 16.00 Uhr auf der Prager Straße (B125) kurz vor der Zufahrt zum Krankenhaus ungebremst auf die 15-Jährige auf. Sie dürfte das Zweirad übersehen haben. Die Jugendliche stürzte und wurde verletzt, die 38-Jährige hatte 2,56 Promille Alkohol intus, berichtete die Polizei am Mittwoch.