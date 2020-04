Zwei Welser (31, 26) bedrohten sich gegenseitig mit dem Umbringen: beide angezeigt.

OÖ. Der Ältere aus Wels alarmierte die Polizei und gab an, dass er am Telefon bedroht wurde. Die Ermittler konnten den Anrufer ausfindig machen. Da auf ihn Waffen re­gistriert sind, rückte die Cobra aus. Dort fanden Cops zwei Pistolen. Zudem stellte sich heraus, dass sich beide ­gegenseitig bedroht hatten. In der Wohnung des 31-Jäh­rigen wurden fünf Softguns und eine Pistole entdeckt.