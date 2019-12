34-Jähriger attackierte Linzer mit Schnitzelklopfer

40-Jähriger verletzt - Mann nahm nach Angriff Marihuanapflanze und zwei Notebooks mit.

Linz. Ein 34-Jähriger ist am Freitag nach einer Attacke auf einen 40-Jährigen mit einem Schnitzelklopfer von der Polizei festgenommen worden. Der Angriff hatte sich bereits am Dienstag vergangener Woche ereignet. Der 34-Jährige soll dazu noch zwei Notebooks und eine Marihuanapflanze mitgenommen haben, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Rumäne wollte persönliche Sachen seiner 21-jährigen Freundin bei dem 40-Jährigen abholen. Er traktierte den Mann mit Faustschlägen und dem Küchengerät. Der 34-Jährige zeigte sich geständig, den Mann attackiert zu haben und auch die Pflanze sowie ein Notebook an sich genommen zu haben. Eine Raubabsicht stritt er jedoch ab. Der Rumäne wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.