77-jährige Pensionistin händigte falscher Polizistin ihre Wertsachen aus

Eine 77-jährige Pensionisten händigte einer falschen Polizistin ihre Wertsachen aus.

Linz. Goldmünzen, Schmuck und Uhren hat eine gutgläubige 77-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung am Montag einer falschen Polizistin im Vertrauen darauf übergeben, dass diese sie vor Einbrechern in Sicherheit bringen werde. Vier weitere gleich gelagerte Betrugsversuche in Oberösterreich wurden angezeigt, scheiterten aber, berichtete die Polizei.

Zu Mittag hatte ein mit deutschem Akzent sprechender Mann bei der Pensionistin angerufen. Er gab sich als Polizist aus und behauptete, man habe eine syrische Einbrecherbande festgenommen und eine Liste mit künftigen Opfern sichergestellt. Da stehe die Dame ganz oben drauf.

"Verdeckte Ermittlerin"

Der Unbekannte überzeugte die 77-Jährige, alle ihre Wertgegenstände einer "verdeckten Ermittlerin" zu übergeben, die sie in einem Safe lagern würde. Tatsächlich erschien wenig später eine Frau und holte die Sachen ab. Der Wert des Diebesguts wurde nicht bekanntgegeben.

Die "verdeckte Ermittlerin" wird als ca. 25 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank beschrieben. Sie hatte schulterlange dunkelbraune Haare und trug eine pinke Jogginghose sowie einen schwarzen Pullover.