80-Jähriger bei Arbeit an Ladewagen getötet

Pichl bei Wels. Ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land ist Freitagvormittag bei der Arbeit an einem Ladewagen in Pichl im selben Bezirk getötet worden. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung bekannt.

Der Unfall passierte beim Reinigen des Anhängers, der über einen "Kratzboden" verfügt. Dieser dient dazu, lose Ladung auf dem Anhänger zu befördern. Aber die Kleidung des 80-Jährigen verfing sich in der Antriebswelle. Er konnte sich nicht mehr befreien, wurde zur Welle gezogen und erlitt tödliche Verletzungen.