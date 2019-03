84-Jähriger starb bei Absturz mit Traktor

Ein Pensionist ist am Freitagnachmittag in St. Georgen am Walde (Bezirk Perg) mit einem Traktor tödlich verunglückt.

Der 84-Jährige stürzte auf einer steilen, von Terrassen durchzogene Wiese ab und wurde unter dem Fahrzeug kurzzeitig eingeklemmt, bevor dieses weiter abstürzte.

Aufgrund der inneren Verletzungen konnte das Rettungsteam trotz Reanimation nur mehr der Tod des Mannes feststellen.