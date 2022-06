Er wollte um 8.20 Uhr bei einer Kreuzung links abbiegen und kollidierte frontal mit dem Pkw eines 58-Jährigen.

Raab. Ein 93-jähriger Mofalenker ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Raab (Bezirk Schärding) gestorben. cDer 93-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe des Wagens und dann auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlag trotz Reanimationsversuchen von Rettung und Notarzt seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle, berichtete die oö. Polizei.