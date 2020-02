Alko-Lenker baut Unfall mit 5,24 Promille!

Das Ergebnis ist jedoch nicht amtlich, weil der Unfalllenker den Alkomattest nicht bewältigen konnte.

Oberösterreich. Am 10. Februar 2020 wurde die Polizeiinspektion Ansfelden kurz vor 15 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der L563 in Fahrtrichtung Traun auf Höhe Eisenbahnunterführung verständigt, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Bei der Unfallaufnahme konnte eine starke Alkoholisierung bei dem 24-jährigen rumänischen Unfalllenker festgestellt werden. Ein erster Alkovortest ergab einen außerordentlich hohen Messwert. Ein Alkomattest konnte nicht durchgeführt werden. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden an Ort und Stelle abgenommen. Bei dem Auffahrunfall wurde eine 68-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Linz-Land unbestimmten Grades verletzt.

Der Alkovortest ergab einen Wert von 5,24 Promille. Das Ergebnis ist jedoch nicht amtlich, weil der Unfalllenker den Alkomattest nicht bewältigen konnte.