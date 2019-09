Alko-Radfahrer attackiert Frau mit Messer

Linz. Ein alkoholisierter Radfahrer hat Dienstagabend in Linz eine Frau mit einem Gemüsemesser bedroht. Aus etwa fünf Metern Entfernung sahen Polizisten die Klinge aufblitzen und hielten beide an. Die 28-Jährige gab an, der 31-Jährige sei ihr mit dem Rad nachgefahren und habe sie von hinten - allerdings unverständlich - angesprochen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch.

Er habe auch zweimal versucht, sie in den Oberkörper zu stechen, sagte die Frau der Exekutive gegenüber. Sie habe die Angriffe abgewehrt und den Mann dabei aus dem Gleichgewicht gebracht, sodass er stürzte. Bei ihm wurden 1,34 Promille Alkohol im Blut gemessen. Der 31-Jährige wird angezeigt.