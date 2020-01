Asylwerber drohte Unterkunftgeberin mit Mord

32-Jähriger wollte verlegt werden - Polizei-Einsatz.

Timelkam. Ein 32-jähriger Asylwerber hat am Donnerstag in Timelkam (Bezirk Vöcklabruck) seiner Unterkunftgeberin gedroht sie umzubringen, wenn er nicht verlegt werde. Der Iraker soll laut einem Zeugen, der die Polizei verständigte, auch gesagt haben, er zünde das Haus an, wenn seinem Wunsch nicht nachgekommen werde. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert, so die Polizei.