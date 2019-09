Auseinandersetzungen endeten mit Griff zu Messer & Axt

Linz. Zwei Auseinandersetzungen in Linz sind in der Nacht auf Sonntag völlig eskaliert. Bei einem Streit eines 31-Jährigen mit dem neuen Freund seiner Ex-Lebensgefährtin ergriff der Mann ein Messer und drohte, den 27-Jährigen zu töten. Kurze Zeit später artete ein Nachbarschaftskonflikt aus. Dabei schnappte sich ein 41-Jähriger in einem Mehrparteienhaus eine Axt und bedrohte einen 40-Jährigen.

Drei Streifen rückten zu dem Beziehungsstreit aus. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen fest und brachten ihn in das Polizeianhaltezentrum.

Nur wenige Zeit später bedrohte andernorts in der Landeshauptstadt ein 41-jähriger Kroate seinen 38-jährigen Nachbarn. Er klopfte mit einer Axt gegen die Wohnungstür und drohte, ihm mit dem Beil den Schädel einzuschlagen. Die alarmierte Polizeistreife musste den Kroaten mehrmals vehement auffordern, das Beil fallen zu lassen. Mit Hand- und Fußfesseln brachte man ihn ebenfalls ins Polizeianhaltezentrum.