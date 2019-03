Bademeister rettete 5-Jähriger Leben

OÖ. Dramatische Szenen spielten, wie erst jetzt bekannt wurde, Montagnachmittag in Welldorado-Hallenbad in Wels ab: Ein fünfjähriges Mädchen dürfte ihr Können und ihre Kräfte beim Tauchen im Familienbecken überschätzt haben und kam nicht mehr an die Oberfläche. Zum Glück merkte Bademeister Arnold Eisemann (48) sofort, dass etwas nicht stimmte, und holte das Kind mit einem Badegast aus dem Wasser: „Das Kind atmete nicht mehr und hatte keinen Puls mehr. Ich begann sofort mit der Reanimation“, sagt Eisenmann. Andere Badegäste alarmierten indes den Notarzt. Dann das Happy End: Noch vor Eintreffen der Rettung begann das Mädchen wieder selbstständig zu atmen.