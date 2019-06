Bauer bekommt Herzinfarkt und stürzt mit Traktor ab – tot

Steinbach an der Steyr. Am Montagabend ereignete sich ein Todes-Drama in Steinbach an der Steyr (Bezirk Kirchdorf an der Krems). Ein älterer Landwirt stürzte mit seinem Traktor in einen Graben und starb. Ersthelfern zufolge könnte der Mann hinter dem Steuer seines Traktors eventuell zusammengesackt sein und dann mit dem Fahrzeug einen Abhang hinunter gestürzt sein.

Zunächst hieß es, dass der Mann eingeklemmt sei, doch das war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht der Fall.

Die sofort begonnenen Wiederbelebungsversuche, die der alarmierte Notarzt gemeinsam mit den Einsatzkräften fortsetzte, mussten schließlich jedoch erfolglos aufgegeben werden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Bergung des schwer beschädigten Traktors gestaltete sich äußerst schwierig. Die Feuerwehren schnitten das Fahrzeug zuerst frei und konnten anschließend mit der Bergung, welche mit einem Hoflader unterstützt wurde, beginnen.