Bauer von eigenem Traktor überrollt – schwer verletzt

Ried im Traunkreis. Ein 78-jähriger Landwirt ist am Donnerstag in Ried im Traunkreis (Bezirk Kirchdorf) von seinem eigenen Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Wels geflogen, beichtete die Polizei.

Der Mann hatte am Feld Kalk ausgebracht. Als er fertig war, hielt er an und stieg ab. Plötzlich setzte sich das Gefährt von selbst in Bewegung. Er lief noch zur Fahrertür, um die Bremse anzuziehen. Dabei stürzte er aber und wurde vom Traktor samt Anhänger überfahren.