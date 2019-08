Sattledt. Beim Einparken vor einer Tankstelle der Raststation Voralpenkreuz der A9 bei Sattledt ist eine 20-jährige Belgierin Donnerstagfrüh frontal in die Glasfassade des Tankstellenshops gekracht. Dabei wurde eine 24-jährige Kassierin verletzt. Am Wagen entstand Totalschaden, der Schaden am Gebäude war noch nicht bezifferbar, teilte die Polizei OÖ mit.