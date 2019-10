Im oberösterreichisch-tschechischen Grenzgebiet ist es Montagnachmittag laut Polizei zu einem Mord und einem versuchten Mord gekommen. Ein 33-jähriger Afghane soll in einer Asylwerberunterkunft in Wullowitz (Bezirk Freistadt) den Betreuer David H. mit einem Messer lebensgefährlich verletzt und auf der Flucht den Bauern Franz F. erstochen haben.

Die Polizei hat am späten Montagabend um 21.45 Uhr im Großraum Linz jenen Flüchtling gefasst, der am Nachmittag in Wullowitz (Bezirk Freistadt) einen Betreuer mit einem Messer attackiert und einen Bauern erstochen haben soll. Der 33-jährige Afghane wurde in Polizeigewahrsam genommen, näheres gab die Exekutive vorerst nicht bekannt

Motiv noch unklar

Warum der Mann, der ersten Informationen der Polizei nicht in der Unterkunft gewohnt haben dürfte, dort den Betreuer mit einem Messer angegriffen hat, war vorerst unklar. Das 32-jährige Opfer erlitt bei der Attacke lebensgefährliche Stichwunden und wurde mit einem Hubschrauber in ein Linzer Krankenhaus geflogen. Der Verdächtige flüchtete zunächst mit einem Fahrrad.

+++ Alarm- und Öffentlichkeitsfahndung +++ aktuell im Bezirk #Freistadt nach #Mord & Mordversuch nach dem 33-jährigen Jamal Ali Achmad, unterwegs vermutlich mit braunem Citroen C3 (FR-640K). Vorsicht, der Mann ist bewaffnet!!! Presseteam in Kürze vor Ort. https://t.co/LhCL4zDpgF pic.twitter.com/38iN0f0reD — POLIZEI OÖ (@LPDooe) October 14, 2019

Bitte um Hinweise - Verdächtiger mit braunem Citroen auf der Flucht

Unweit der Unterkunft bemerkte er bei einem Haus ein Auto, in dem Franz F. saß, rekonstruierte eine Polizeisprecherin den weiteren Tathergang. Der 33-Jährige ging auf den 63-jährigen Landwirt los und stach mit einem spitzen Gegenstand auf ihn ein. Für den Altbauern kam jede Hilfe zu spät. Mit dessen Auto, einem braunen Citroen C3 mit dem Kennzeichen FR-640K, setzte der mutmaßliche Mörder die Flucht fort. Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Fahrschulauto beschädigt

Der Verdächtige ist kein unbeschriebenes Blatt. Wie die Fahrschule Auböck in Freistadt laut "meinbezirk.at" bestätigt,soll es sich bei Jamal A. um jenen Asylwerber handeln, der schon Mitte Juli für Trubel gesorgt hatte. Der Mann war damals während der Führerscheinprüfung wie wild herumgedriftet und beschädigte dabei das Fahrschulauto.