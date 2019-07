Betrunkener sprang bei Zimmerbrand aus Fenster

OÖ. Ein betrunkener 39-Jähriger schlief in der Nacht auf Sonntag in der Hanriederstraße in Pasching (Bezirk Linz-Land) mit einer brennenden Zigarette im Schlafzimmer seiner Wohnung ein und löste dadurch ein Feuer aus.

Gegen 3.40 Uhr wurde der Bewohner auf den Brand aufmerksam und konnte sich noch mit einem Sprung aus dem Fenster retten und in Sicherheit bringen.

Er alarmierte sofort die Feuerwehr und versuchte danach die Flammen mit einem Gartenschlauch vergeblich zu bekämpfen. Die eintreffenden Feuerwehren Pasching, Hart und ­Hösching rückten mit neun Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften aus.

Mann leicht verletzt. Die Florianis konnten ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Die Flammen wurden rasch gelöscht.

Der 39-Jährige erlitt bei dem Brand leichte Verletzungen. Er wurde vom ­Roten Kreuz erstversorgt und anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in den Med Campus III nach Linz eingeliefert. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille.