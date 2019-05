Bewaffneter Maskierter überfiel Fast-Food-Lokal in Wels

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag in Wels ein Fast-Food-Lokal überfallen. Als der mit einem Messer bewaffnete Maskierte kurz nach 2.00 Uhr in die Filiale kam, war nur mehr ein Mitarbeiter anwesend, der sich im Büro aufhielt. Der Täter schlug auf den 19-Jährigen ein und forderte von ihm auf Serbokroatisch Geld, berichtete die Polizei.

Der geschockte Angestellte händigte dem Räuber die Tageslosung und mehrere Münzgeldrollen aus. Dann flüchtete der Täter. Er wird als 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Der Mann war mit einer Sturmhaube mit augenscheinlich selbst angefertigten Sehschlitzen maskiert. Laut Exekutive dürfte er entweder aus Kroatien oder Bosnien stammen.