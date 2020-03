Bewaffneter Tankstellen-Räuber auf der Flucht

Seine Waffe, eine schwarze Pistole, wies eine auffällige goldene Umrandung an der Laufmündung auf.

Linz. Ein bewaffneter, mit Kapuze und Wollschal maskierter Mann hat in der Nacht auf Montag eine Tankstelle in der Linzer Wildbergstraße überfallen. Er kam gegen 3.30 Uhr in den Shop und zwang die 34-jährige Angestellte, ihm Bargeld zu geben, erbeutete laut Polizei aber nur einen geringen Betrag. Anschließend flüchtete der Täter. Eine Fahndung blieb vorerst erfolglos.

Der Gesuchte wird als heller Typ, 1,70 bis 1,75 Meter groß und hager beschrieben. Er trug bei dem Überfall schwarze Jeans, einen dunklen Kapuzenpullover und einen schwarzen Wollschal, den er über den Mund und die Nasenpartie gezogen hatte. Seine Waffe, eine schwarze Pistole, wies eine auffällige goldene Umrandung an der Laufmündung auf. Der Mann sprach oberösterreichischen Dialekt.