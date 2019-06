Schwanenstadt. Ein 24-jähriger Oberösterreicher und ein 26-Jähriger Kärntner sind am Sonntag bei einem Motorradrennen bei Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck) in der Luft zusammengestoßen. Der ältere Sportler wurde schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Wels geflogen. Während eines Sprungs hatte der Kärntner den Oberösterreicher touchiert, woraufhin dieser stürzte, teilte die Polizei OÖ mit.

© Ernst Brunner

„Mir ging zum Schluss unter dem Schwarzen Sack die Luft aus und verlor dadurch total meine Konzentration", so Günter Schachermayr in einer Aussendung. Der Fehler: ich habe die Anweisung nicht mehr sauber gehört und machte den Fehler meines Lebens - ich verriss meine Vespa am Hinterrad und betätigte im Reflex die Hinterradbremse und machte eine Vollbremsung mit meiner Vespa.

Daraufhin kippte die Vespa nach vorne und ich bekam so eine Wucht auf meine Hände und mich hat es über den Lenker Kopf der Vespa auf die Asphalt Start Lande Bahn niedergeschlagen. Zuerst dachte ich mir hat es die Knochen gebrochen weil ich nicht sofort wieder aufstehen konnte, zum Glück war es nicht so. Natürlich tut mir mein Körper weh – Einige Schürfwunden an Hand und Fuß - Ende gut alles gut!