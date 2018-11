Biker stand nach Crash in Flammen

OÖ. Am Montagnachmittag kam es in Friedburg (Bezirk Braunau) zu einem folgenschweren Unfall. Ein 50-jähriger Kärntner war mit seinem Motorrad im Ortsgebiet in Friedburg in Richtung Straßwalchen unterwegs, als er in ein Auto crashte und Feuer fing.

Eine 38-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Innviertel hatte eine Brücke überquert und wollte dann in eine Straße einbiegen. Genau in dem Moment überholte der Motorradlenker. Das Auto und das Zweirad stießen zusammen, in Folge fingen das Motorrad und auch der 50-jährige Lenker Feuer.

Die Autolenkerin und andere Verkehrsteilnehmern löschten die brennende Kleidung des 50-Jährigen. Auch das Motorrad konnte von Passanten mit Feuerlöschern noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Friedburg gelöscht werden.

Bei dem Verkehrsunfall zog sich der Motorradfahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu.