Blackout in Teilen von Oberösterreich

Oftering. Ein Missgeschick eines 41-Jährigen in Oftering (Bezirk Linz-Land) in Oberösterreich bei der Reparatur einer Hebebühne hat am Donnerstagabend für einen großflächigen Stromausfall in fünf Ortschaften gesorgt. Der Mann wollte den Hydraulikdruck überprüfen und fuhr dazu das Gerät aus. Dieses berührte die 30-kV-Mittelspannungsleitung. Der 41-Jährige erlitt einen Stromschlag und wurde leicht verletzt.

Laut Presseaussendung der Netz OÖ GmbH kam es beim Kontakt des Arbeitskorbes mit der Leitung zu einem 30.000-Volt-Stromschlag. Die Reifen der Hebebühne fingen Feuer. Der Notarzt brachte den Mann ins Spital. Für die Rettungsmaßnahmen wurde der Strom für rund zwei Stunden in den Gemeinden Oftering, Hörsching, Marchtrenk, Holzhausen und Buchkirchen abgeschaltet. Die Schäden an der Mittelspannungsleitung werden im Laufe des Freitags behoben.