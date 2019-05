Blutiger Samstag: Drei Messer-Attacken

Die erste blutige Attacke passierte in der Nacht auf Samstag in einem Bierzelt bei einem Maibaumfest in Schildorn (Bez. Ried im Innkreis).

Ein Innviertler (24) war mit einem weiteren Festbesucher in einen Streit geraten. Dabei zog der Kontrahent plötzlich ein Messer, verletzte das Opfer am Oberkörper und flüchtete.

Hinweise

Der 24-Jährige bemerkte die Wunde aufgrund seiner Alkoholisierung erst am nächsten Tag. Hinweise an die Polizei: 059133/4247.

Parkplatz

Samstagvormittag attackierte ein Lenker (53) aus Serbien nach einer Kollision auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Schadinagasse (Hernals) wegen des Blechschadens einen 30-Jährigen mit einem Teppichmesser und verletzte ihn am Oberschenkel. Die Polizei nahm den Angreifer fest.

Betreute Wohnung

Am Abend fügte ein Betrunkener (71) in einer betreuten Wohnung in Favoriten einem 58-Jährigen eine Schnittwunde am Bauch zu. Der Täter wurde gefasst.