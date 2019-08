Aufregung im oberösterreichischen Wels. Am Freitagabend wollten Tausende Musik-Fans ein Open-Air-Konzert genießen, als plötzlich ein anonymer Anrufer für einen Großeinsatz der Polizei sorgte. "In 20 Minuten wird am Welser Messegelände eine Bombe explodieren, eine Nagelbombe hinter der Bühne", soll der Unbekannte gedroht haben und sofort wieder aufgelegt haben, berichtet der "ORF Oberösterreich" online.

Eine Drohung, die von den Beamten freilich gleich ernst genommen wurde. Bei dem Konzert "We Love the 90s" waren 14.000 Besucher anwesend und Stars, die sich vor allem in diesem Jahrzehnt einen Namen machten.

Intensive Suche nach Sprengstoff

Evakuierungen fanden keine statt. Nahe der Bühne wurde eine Straße von der Polizei gesperrt. Die Besucher konnten alle auf dem Messegelände bleiben. Die Beamten suchten sofort nach der angeblichen Bombe und zogen Sprengstoffexperten sowie einen Polizeihund in den Einsatz mit ein. Trotz intensiver Suche konnte zum Glück kein Sprengstoff gefunden werden. Die Polizisten gaben Entwarnung.

Der Ablauf des Konzerts wurde durch den Einsatz nicht gestört. Bis 23 Uhr konnten Feierwütige zu den alten Hits von Ace of Base, den Vengaboys, Haddaway oder Captain Jack tanzen.

Serie von Bombendrohungen in Wels

Nun sucht die Polizei intensiv nach dem Anrufer. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen älteren Mann mit österreichischem Dialekt handeln. Außerdem wird ermittelt, ob dieser Anrufer bereits mit früheren Drohungen im Zusammenhang steht. Damals wurden das Messegelände in Wels und eine Diskothek nach einer ähnlichen Bombendrohung geräumt.