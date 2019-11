45-jähriger Verdächtige hatte Wut auf den Türsteher - Linzer Disco mit 300 Gästen evakuiert.

Linz. Nach der Bombendrohung gegen eine Diskothek in Linz konnte am Samstag ein 45-jähriger Linzer als Täter ausgeforscht werden. Er wurde von Beamten des Kriminalreferates in Zusammenarbeit mit Beamten der Polizeiinspektion Hauptbahnhof aufgespürt. Der Mann zeigte sich bei der niederschriftlichen Vernehmung zu den Vorwürfen geständig, teilte die Linzer Polizei mit.

Der Verdächtige wurde an seiner Wohnadresse angetroffen. Als Motiv für die Bombendrohung gab er an, dass er eine Wut auf die Türsteher hatte, da sie ihn vor einigen Wochen nicht in das Lokal ließen. Der 45-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.