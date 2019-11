Leicht bekleidete Lokalbesucher wurden in zwei Bussen der Linz Linien versorgt.

Ein noch Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag mit dem Zünden einer Bombe in einer Linzer Diskothek gedroht. Der Mann rief bei der Polizei an, diese löste Alarm aus. 300 Gäste wurden evakuiert, die meist nur leicht bekleideten Besucher versorgte man in zwei Bussen der Linz Linien. Bei der Durchsuchung des Lokals, bei der auch ein Spürhund im Einsatz war, wurde kein Sprengstoff gefunden.

Das Rote Kreuz versorgte die Menschen in der eisigen Nacht dazu mit Wärmedecken. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.