Brandstiftung: Mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen

Dienstagfrüh brannten mehrere Autos im Zentrum von Traun.

Traun. Mehrere Autos sind in der Nacht auf Dienstag bei einem KFZ-Service-Betrieb in Traun in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

"Zu einem Brand von mehreren abgestellten Fahrzeugen kam es heute in den frühen Morgenstunden im Zentrum von Traun. Durch die Brandausbreitung wurden mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines KFZ-Servicebetriebs schwer in Mitleidenschaft gezogen. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen mehrere Fahrzeuge teils in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte unter Atemschutz jedoch rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf das Gebäude somit verhindert werden," berichtet die Feuerwehr Traun.

Die Polizei berichtet am Abend: "Beim Eintreffen der Polizeistreifen befand sich die Feuerwehr bereits vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Brand bereits auf vier Fahrzeuge am Autoabstellplatz ausgebreitet. Um ca. 04:00 Uhr meldete die Feuerwehr "Brand aus". Ein Ausbreiten der Flammen auf die angrenzende Werkstätte konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Der Brandort wurde bis zum Eintreffen der Spurensicherung und des Brandsachverständigen entsprechend abgesichert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann davon ausgegangen werden, dass der Brand in einem VW Golf ausgebrochen ist. Laut Brandsachverständigen der Brandverhütungsstelle Oberöstereich ist ein technischer Defekt am betroffenen Fahrzeug auszuschließen. Der Brand entstand vermutlich durch Einbringung einer Zündquelle von außen. Auf dem Eingangstor zur Werkstätte wurde zwei Mal das Wort "Dieb" geschrieben. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Zuge des Vorfalls kamen keine Personen zu Schaden".