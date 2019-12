Brüder auf Moped erfasst: Bursch (16) getötet

Die Teenager stürzten vom Moped auf die Straße. Für den Älteren kam leider jede Hilfe zu spät.

Das schreckliche Drama passierte am dritten ­Ad­ventwochenende in Haag am Hausruck (Bez. Grieskirchen). Ein 16-Jähriger war gegen 22 Uhr gemeinsam mit seinem am Sozius sitzenden jüngeren Bruder (14) auf einem Moped auf der Rieder Straße (B 141) unterwegs, als sich die Ereignisse plötzlich überschlugen.

Abgebogen

Ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Ried/Innkreis wollte zur selben Zeit von einem Parkplatz auf die Bundesstraße nach links abbiegen, als er laut Polizei das Moped der Brüder übersehen haben dürfte.

© FF Haag

Teenager bei Kollision vom Bike geschleudert

Der 16-Jährige konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und krachte mit dem Moped frontal gegen die Fahrerseite des Autos. Beide Burschen wurden vom Bike herunter auf die Straße geschleudert und blieben am Asphalt liegen.

Obwohl Rettung und Notarzt alles versuchten, um den Opfern zu helfen, kam für den Älteren jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 14-Jährige überlebte den Horror-Crash und wurde verletzt ins Klinikum nach Wels eingeliefert. Der Autofahrer erlitt einen massiven Schock und eine Knieblessur. Die Angehörigen der beiden Jugendlichen mussten vom Kriseninterventionsteam psychologisch betreut werden.