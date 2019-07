Brutale Attacke: Mann schlägt Polizisten dienstunfähig

Mauthausen. Ein alkoholisierter 46-Jähriger ist am späten Dienstagabend auf einem Parkplatz in Mauthausen (Bezirk Perg) auf einen Polizisten losgegangen und hat ihn zu Boden gerissen, als Beamte ihm den Fahrzeugschlüssel abnehmen wollten. Ein Alko-Test hatte 1,16 Promille ergeben. Führerschein besaß der Mann schon keinen mehr, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Gemeinsam gelang es den insgesamt vier Beamten, den sich heftig wehrenden 46-Jährigen zu fixieren und festzunehmen. Bei dem Handgemenge wurden zwei Polizisten und der 46-Jährige verletzt, ein Beamter sei derzeit dienstunfähig, so die Polizei. Der Alkoholisierte wurde angezeigt.