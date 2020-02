Ein Unbekannter setzte dem Buben in einem Zug ein Klappmesser an den Bauch und verlangte sämtliche Wertgegenstände.

Bub (12) in OÖ mit Messer bedroht & ausgeraubt

