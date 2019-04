Bub (7) besucht Papa bei der Arbeit, verliert drei Finger

Linz. Ein Fleischwolf hat einem Siebenjährigen Freitagfrüh in Linz drei Finger abgetrennt. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.

Der Bub hatte seinen 50-jährigen Vater aus dem Bezirk Wels-Land zu dessen Arbeitsplatz begleitet. In der Betriebsküche griff der Siebenjährige gegen 7.30 Uhr mit der Hand in den eingeschalteten Fleischwolf, der ihm drei Finger amputierte. Ein Notarztteam brachte ihn anschließend in das Linzer Unfallkrankenhaus.

Dort war seine Operation am Vormittag im Gange. Zum Gesundheitszustand des kleinen Patienten konnte das Spital noch keine Auskunft geben.