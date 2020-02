Coronavirus: Nerven liegen blank, Bus gestoppt

Der vollbesetzte Bus wurde bei Linz angehalten. Die Exekutive gab wenig später Entwarnung.

Alarm auf der A1 Westautobahn am Montagabend. Ein vollbesetzter Reisebus machte gegen 19 Uhr auf einem Autobahnparkplatz bei Allhaming (Bezirk Linz-Land) Halt. Zunächst hieß es aufgrund einer Panne. Dann kam der wahre Grund ans Licht: Coronavirus-Verdacht. Ein paar Fahrgäste klagten offenbar über Coronavirus-Symptome.

© laumat.at/Matthias Lauber

Sofort waren Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, ein Arzt, sowie die Behörde vor Ort, um jeden durchzuchecken. Während der Arzt den Gesundheitszustand der Passagiere im Blick hatte, überprüften die Polizeibeamten die Dokumente der Reisenden.

Kurz vor Mitternacht konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Der Bus konnte weiterfahren.

© laumat.at/Matthias Lauber

Sieben Tote in Italien

Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer in Italien ist am Montag auf sieben gestiegen. Am Montagabend starb ein 62-Jähriger aus der lombardischen Ortschaft Castiglione d ́Adda. Er kam im Krankenhaus der Stadt Como ums Leben, berichteten italienischen Medien.



Bei den anderen drei Todesopfern, die am Montag gemeldet wurden, handelte es sich um drei Männer im Alter von über 80 Jahren, berichteten die lombardischen Gesundheitsbehörden. Italien ist weltweit auf Platz drei in der Liste der Länder mit den meisten Coronavirus-Infektionen aufgerückt.

Erster Corona-Fall in Südtirol

Das Land Südtirol hat Montagabend in Sachen Coronavirus von einem "ersten, wahrscheinlichen Fall" in der autonomen Provinz gesprochen. Es handle sich um einen jungen, in Südtirol ansässigen Mann, der "derzeit keine Symptome aufweist", wie die geschäftsführende Primaria der Abteilung für Infektionskrankheiten des Landeskrankenhauses, Greta Spoladore, erklärte. Er werde derzeit stationär behandelt.



Die Symptomlosigkeit zeige, dass "die Viruslast niedrig ist. Auch das ist ein gutes Vorzeichen, auch wenn die nächsten Tage und Stunden entscheidend sein werden", wie Elisabetta Pagani vom Laboratorium für Mikrobiologie und Virologie hinzufügte. Der Mann hatte sich in den vergangenen Tagen von sich aus an die Einheitliche Notrufnummer 112 gewandt, nachdem er von den Hygienediensten des Gebietes, in dem er sich aufgehalten hatte (Castiglione d'Adda), kontaktiert worden war. Der erste Test sei negativ ausgefallen der zweite hingegen positiv, hieß es in einer Aussendung des Landes Montagabend.



Die Polizei transportiert die Probe daraufhin nach Rom. Dort soll innerhalb der nächsten 48 Stunden eine dritte Überprüfung vorgenommen werden. "Nach dem positiven Ergebnis des zweiten Tests haben die epidemiologischen Untersuchungen bereits begonnen. Die Personen, die mit ihm in Kontakt standen, werden kontaktiert und untersucht. Diejenigen, die als enge Kontaktpersonen eingestuft werden, werden - sollte sich ein positiver Befund bestätigen - isoliert und epidemiologisch überwacht", teilte Sanitätsdirektor Pierpaolo Bertoli mit.



Bei dem Mann dürfte es sich um die neunte in Südtirol kontrollierte Person handeln, bei der sich wie bei den anderen der Verdacht zunächst nicht bestätigt hatte. In ganz Italien sind damit bisher sieben Todesopfer und 229 Infizierte nach Angaben des italienischen Zivilschutzes in Zusammenhang mit der in Norditalien ausgebrochenen Coronavirus-Epidemie registriert worden. Eine Person sei am Coronavirus genesen, teilte Italiens Zivilschutzchef Angelo Borrelli mit.



oe24 berichtet auch heute wieder LIVE über die aktuellen Ereignisse